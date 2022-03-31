اللافي: يجب دعم مبادرات المصالحة الوطنية لإنجاز الانتخابات

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة المبادرات المحلية المقدمة، لدعم مشروع المصالحة الوطنية، بحضور مسئولين من مجلس التخطيط الوطني، ونخبة من الخبراء القانونيين وأصحاب المبادرات، وذلك لاستعراض المبادرات المقدمة ومعرفة مدى توافقها مع مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو” عدد من المختصين في المجال القانوني، الذين أشادوا باستمرار العمل في مشروع المصالحة، وجهود المجلس الرئاسي، للوصول به لمرحلة استلام المشاريع ومراجعتها من قبل المختصين، والاستفادة منها في اعتماد مشروع موحد للمصالحة الوطنية الشاملة، يعبر بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

وقدم مسئولون من مجلس التخطيط الوطني، عددا من المشاريع التي عمل على تجهيزها خلال الفترة الماضية، تتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي وقضايا المرأة والأطفال والشباب وغيرهم.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية المبادرات المقدمة لدعم المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها ودراستها لدمجها في مشروع واحد يساهم في نجاح هذا الاستحقاق، الذي سيمهد الطريق لإنجاز الميثاق الوطني.