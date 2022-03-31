وزيرة الداخلية الإيطالية: تدفقات المهاجريين غير الشرعيين من ليبيا في تراجع مستمر

أفادت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي بأن تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة على السواحل الإيطالية من ليبيا وتونس والجزائر في تراجع مستمر منذ شهر نوفمبر الماضي، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.

وكشفت الوزيرة خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن، والإشراف على أنشطة اليوروبول، ومراقبة الهجرة، بأنه خلال الشهر الحالي وصل قرابة 437 مهاجرا من ليبيا، وهو ما يمثل أقل من ثلث عدد الوافدين في نفس الشهر من العام الماضي 2021.

وفيما يتعلق أيضًا بتونس، لاحظت لامورجيزي أن “ضغط الهجرة الشرعية انخفض منذ سبتمبر 2021، وذلك نتيجة تراجع عدد الوافدين بنسبة 27%، كما لاحظنا انخفاضا في تدفقات الهجرة غير النظامية من الجزائر، إذ لم يسلك أحد في الشهرين الماضيين طريق الهجرة من هناك”.