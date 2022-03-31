إخلاء 89 موقعا مملوكا للدولة بمدينة زليتن

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، أن إدارة إنفاذ القانون بدأت أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة لإخلاء 89 موقعًا داخل مدنية زليتن، تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وأضافت أن عملية الإخلاء جرت بالتعاون مع مديرية أمن زليتن والدعم المركزي زليتن وجهاز الشرطة الزراعية زليتن والتسجيل العقاري زليتن ومكتب الأملاك زليتن.

– إخلاء قطعة أرض مملوكة للشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة بمنطقة أبوسليم

– إخلاء التعديات على 150 هكتارا من أراضي الدولة في زليتن

جدير بالذكر أن الحملة جاءت بناء على تعليمات النائب العام، حيث أعطيت مهلة لأصحاب هذه المباني لإخلائها قبل عمليات الهدم والإزالة.

جانب من حملة لإخلاء مواقع مملوكة للدولة بمدينة زليتن (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من حملة لإخلاء مواقع مملوكة للدولة بمدينة زليتن (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من حملة لإخلاء مواقع مملوكة للدولة بمدينة زليتن (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من حملة لإخلاء مواقع مملوكة للدولة بمدينة زليتن (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

جانب من حملة لإخلاء مواقع مملوكة للدولة بمدينة زليتن (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)