أونماخت يؤكد مع صنع الله والكبير ضرورة تحييد المؤسسات الليبية عن السياسة

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، لقاءين منفصلين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ولقاء آخر مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، واستعرض معهما الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات السيادية الليبية من استخدامها كأوراق ضغط سياسية.

وأشار السفير الألماني -الأربعاء- عبر تغريدة له على تويتر، إلى أن المؤسستين السياديتين أكّدتا من خلال رئيسيهما حاجتهما إلى الحماية من أي تسييس، في ظل تصاعد محاولة الأطراف الليبية المتنازعة استخدام تلك المؤسسات لصالحها.

وأكد صنع الله والكبير للسفير الألماني أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بحاجة إلى الحماية، وإلا فإن هناك الكثير على المحك، لأن هذا الأمر “يتعلق بثروة الشعب الليبي” – حسب وصفهما.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد دعت بدورها في وقت سابق إلى حماية استقلالية ونزاهة مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية، من الاضطرابات السياسية، في وقت تشهد فيه البلاد والسلطات المتخاصمة على السلطة ضغطاً على هذه المؤسسات السيادية، واستخدامها لفرض أجندتها وأهدافها كلٌ طرف حسب تطلعاته وطرق صعوده إلى الحكم والاستئثار بالسلطة دون الآخر.

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