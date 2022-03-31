حبس عميد كلية بالزاوية بتهمة تقديم مؤهل علمي مزور منسوب لجامعة أمريكية

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حبست، النيابة العامة احتياطيا، عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية، على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وقال، مكتب النائب العام، إن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم (ش. إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف.

حبس بتهمة التزوير

وأوضح، أن التحقيق جاء على خلفية” تكشف واقعة مخالفة قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأخص شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عال في مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية أو العلوم الإنسانية.”

وأضاف، “لأن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009. وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية؛ على خلاف الحقيقة. انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة “.