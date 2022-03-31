النائب العام يأمر بحبس متقلد وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة

أوضح مكتب النائب العام، أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم (ش؛ إ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف .

النائب العام، وفي بيان له، قال: “لأن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009؛ وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية ؛ على خلاف الحقيقة؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة”.