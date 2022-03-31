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المنفي يبحث مع الشركة الليبية للاستثمار تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مدير عام الشركة الليبية للاستثمار، حامد الحضيري، لبحث أوضاع  الشركة، وجهود تطويرها وسُبل حلحلة الإشكاليات التي تواجهها.

وتم خلال اللقاء بحث ملف الاستثمارات الليبية بجمهورية مصر العربية، واستعراض إجراءات الشركة، خاصة ما يتعلق باستثماراتها ومساهماتها في تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي.

كما ناقش المنفي مع مدير عام الشركة، سُبل دعم خططها وبرامجها للارتقاء بالقدرات والإمكانيات، حتى تتمكن من أداء مهامها وتساهم في تحقيق النقلة الاقتصادية والاستثمارية المرجوة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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