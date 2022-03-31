ستيفاني: غدا أبحث مع مكونات ليبية مقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن عقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز حواراً رقمياً عبر منصة الحوار الليبي غدا الخميس ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.

وذكرت البعثة الأممية، في بيان لها، أن ستيفاني ستعقد غدا الخميس حواراً رقمياً مع عدد من المكونات الليبية في الداخل والخارج، وسوف تُطلع المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم.

وأضافت “أن المستشارة الأممية تود أن تتعرف عن مواقف ورؤى المشاركات والمشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الحالي”.