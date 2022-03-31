المريمي: مجلس النواب لم يشكل حتى الآن لجنة وفق مقترح ستيفاني

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” إن المجلس لم يشكل حتى الآن لجنة وفق مقترح المستشارة الأممية “ستيفاني ولياميز” أسوة بمجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف “المريمي” في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، أن مجلس النواب اعتمد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري ومازال يدرس الأوضاع في ليبيا وسيتخذ الإجراء اللازم الذي سيؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب “فتحي المريمي” أن المجلس أصدر قرارا يقضي بمنع الحكومة من الصرف، إلا باب المرتبات والطوارئ وبالتالي كل ما يصرف في غير هذا المجال يعتبر مخالفا للقانون.