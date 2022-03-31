ألمانيا توقف تدريب خفر السواحل الليبي بسبب انتهاكات في حق المهاجرين

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، المسؤولين الليبيين بإظهارهم سلوكاً وصفته بــ”غير المقبول والمتكرر”، في حق اللاجئين وتجاه المنظمات غير الحكومية.

وقالت ساسي -الأربعاء- في هذا الصدد، إن الحكومة الألمانية لا تستطيع حالياً تبرير تدريب الجيش الألماني لخفر السواحل الليبي.

وأوضحت المتحدثة أن خفر السواحل الليبي قد “تصرف بطريقة غير مقبولة تماماً وغير قانونية”، استناداً لحادثتين وقعتا في شهر يوليو من العام الماضي 2021.

يتزامن هذا الإعلان الألماني الرافض لتدريب خفر السواحل الليبي في الوقت ذاته الذي وافقت فيه الحكومة الألمانية على تمديد المشاركة في “إيريني”، المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي، التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تقريراً صدر مؤخراً عن رئيس عملية إيريني، قد أقر بالاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية، لكنه دعا إلى استمرار برامج التدريب الأوروبية.

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