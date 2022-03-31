زهيو: لن أنضم للجنة الدبيبة بشأن الانتخابات لأنها غير مختصة بالتشريع

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو رفضه الانضمام لعضوية اللجنة التي شكلها رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة لـ”تنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”، وأدرج اسمه بها.

وأوضح زهيو في تدوينة عبر “فيسبوك” أنه أحيط علما بشأن تشكيل لجنة من قبل رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بشأن الانتخابات، واستدرك: “ولكني لم أبد موافقتي على الانضمام لعضوية اللجنة لقناعتي بأنها ليست أهل اختصاص لإصدار التشريعات، وأن المشكل الليبي ومعالجته أعمق من ذلك بكثير”.

وقال: “من المهم أن تعلن كل الأجسام رغبتها والتي نأمل أن تكون الحقيقية لدعم مسار الانتخابات، وهذا قد يخلق أرضية مشتركة ننطلق من خلالها لتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن أبدوا رغبتهم في الذهاب للحل الأقل كلفة وأكثر منفعة وهو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تنهي الخلافات وتنتقل بنا لوضع أفضل”.