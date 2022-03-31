سفيرة بريطانيا لشؤون حقوق الإنسان: يسعدنا رؤية الاستقرار السياسي المتزايد بليبيا

أكدت السفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ريتا فرينش، أن عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ويسعدنا أن نرى الاستقرار السياسي المتزايد في ليبيا على مدى العامين الماضيين.

وقالت فرينش، عبر حساب بعثة المملكة المتحدة في جنيف، “من الأهمية بمكان إحراز التقدم نفسه نحو المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات، إننا نشعر بقلق بالغ من حالات الاختفاء القسري وتقارير الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي”.

وأضافت “قلقون من القيود المفروضة على حرية الإعلام ومجموعات المجتمع المدني، وإساءة معاملة المهاجرين”، مشيرة بقولها “تدعم المملكة المتحدة بقوة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لضمان استمرار مراقبة حالة حقوق الإنسان على الأرض، حيث إن مساهمة بعثة تقصي الحقائق في العدالة الانتقالية والمصالحة، ستظل جزءًا لا يتجزأ من عملية السلام”.