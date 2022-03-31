وزير الخارجية المغربي: ندعم التمسك بالمسار الديمقراطي في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، “نجلاء المنقوش”، بنظيرها المغربي “ناصر بورويطة” على هامش أشغال الدورة العادية الـ21 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء.

وتناول اللقاء عددا من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية المغربي دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة المؤقتة والتمسك بالمسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً للانتخابات، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي، بحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة.

وأعرب الوزير المغربي عن دعم بلاده الكامل واللا محدود لرجوع الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس، ومن جهتها ثمنت المنقوش مواقف المملكة المغربية الشقيقة المتضامنة والمساندة للشعب الليبي على كافة الأصعدة.