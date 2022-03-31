أحمد حمزة لـ”الدبيبة”: كيف لسلطة تنفيذية إصدار قوانين الانتخابات؟

استنكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إصدار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة قرارا بتشكيل لجنة من 20 شخصا من مهامها إصدار تشريعات للانتخابات.

وقال حمزة في تغريدة عبر “تويتر”: “ما هذا العبث والإسفاف، والتطاول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة بعد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري المؤقت؟ وكيف لسلطة تنفيذية هي من تصدر قوانين إجراء الانتخابات”.

يشار إلى أن المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو أعلن رفضه الانضمام لعضوية اللجنة التي شكلها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لـ”تنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب”، وأدرج اسمه بها.

وأوضح زهيو في تدوينة عبر “فيسبوك” أنه أحيط علما بشأن تشكيل لجنة من قبل رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بشأن الانتخابات، واستدرك: “ولكني لم أبد موافقتي على الانضمام لعضوية اللجنة لقناعتي بأنها ليست أهل اختصاص لإصدار التشريعات، وأن المشكل الليبي ومعالجته أعمق من ذلك بكثير”.

وقال: “من المهم أن تعلن كل الأجسام رغبتها والتي نأمل أن تكون الحقيقية لدعم مسار الانتخابات، وهذا قد يخلق أرضية مشتركة ننطلق من خلالها لتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن أبدوا رغبتهم في الذهاب للحل الأقل كلفة وأكثر منفعة وهو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة تنهي الخلافات وتنتقل بنا لوضع أفضل”.

وأمس الأربعاء، أصدر الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة من 20 شخصا من الخبراء وأساتذة القانون لاستلام مسودة قانون الانتخابات المعد من اللجنة الوزارية المشكلة لدعم إجرائها، والتواصل مع المفوضية العليا ومكونات الشعب والخبراء والشخصيات الاعتبارية من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء العملية الانتخابية عبر تنظيم الندوات وورش العمل.

ونص قرار رئيس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة رقم 164 لسنة 2022 على تشكيل لجنة برئاسة أشرف بلها وعضوية كل من إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل، وأسعد زهيو وخالد عيسى علي.

وتتولى اللجنة أيضا إعداد خطة تفصيلية في أول اجتماع لها توضح آلية تنفيذ أعمالها من حيث التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بمافي ذلم مؤسساتالمجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات.

كما نص القرار على أن تتولى اللجنة تقديم المقترحات والحلول القانونية العلمية والعملية من خلال التواصل مع الخبراء المختصين في مجال السياسة والقانون، وأن تتولى أيضا أي مهام تسند من قبل رئيس الوزراء وتدخل ضمن اختصاصهاولها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.

وعقد الدبيبة، اجتماعا أمس الأربعاء، مع اللجنة وسلمها مسودة قانون الانتخابات التي أعدّتها اللجنة الوزارية.

وكان الدبيبة أعلن في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.