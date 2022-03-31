«الزادمة» يبحث احتياجات ومتطلبات محطة أوباري الغازية

قام سالم معتوق الزادمة، نائب رئيس حكومة باشاغا، بزيارة المحطة الغازية بمدينة أوباري، واستمع لاحتياجات ومتطلبات المحطة والعاملين بها.

وقال بيان صادر عن الزادمة: “جاءت الزيارة تأسيسًا على ضرورة معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين في جميع المدن والمناطق الليبية، وإنهاء هذه الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الليبي منذ عدة سنوات”.

وأضاف البيان “رافق الزادمة، المبروك غيث وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي قلمه وزير السياحة، ومحمد عبدالحفيظ وزير البيئة، وامحمد السعيدي وزير الصناعة والمعادن، في الزيارة التفقدية للمحطة الغازية بمدينة أوباري”.

وتابع “أثناء الزيارة استمع نائب رئيس الحكومة إلى احتياجات ومتطلبات المحطة والعاملين بيها، التي تتمثل في زيادة عدد العاملين بالمحطة، والإسراع في تنفيذ سكن للعاملين، وكذلك سرعة استكمال خط الغاز، وحل مشكلة أبراج الفجيج وتعويض المواطنين العابرة بأراضيهم المباني الخدمية غير المستكملة، بالإضافة إلى دعم الحراسات المكلفين بتأمين المحطة”.