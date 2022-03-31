لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها لليوم الثالث

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأُجريت تحاليل لـ13 عينة، جميعها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحى الإصابات بالفيروس في التراجع، بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز؛ حيث تتراوح الحالات اليومية بين إصابة إلى خمس إصابات فقط.