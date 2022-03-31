النيابة تأمر بحبس عميد كلية زور شهادة من جامعة أميركية

باشر نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في واقعة تقلد شخص وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية، دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة.

جاء ذلك على خلفية رصد واقعة مخالفة قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، لاسيما شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عال في مجالات العلوم الأساسية أو التطبيقية أو العلوم الإنسانية.

وكشفت الأدلة أن المتهم منقطعٌ عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009، فضلاً عن تعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة، على خلاف الحقيقة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

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