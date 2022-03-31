بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 31 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 31 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة ماعدا المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ، على سرت – ابونجيم وبني وليد، وما بين(28-34) مْ، على باقي المناطق، وتسجل انخفاض تدريجي من مساء اليوم على اغلب المناطق خاصة الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها (55)كم/س، على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج حتى الجبل الأخضر مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29- 36) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: جنوبية فجنوبية غربية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق هذا اليوم، تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية سرعتها مابين الخفيفة والمعتدلة مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(34-38) مْ، ولاتتجاوز(28) مْ، على غدامس وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(34- 36) مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).