اللافي يترأس اجتماعا لدعم مشروع المصالحة الوطنية

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة المبادرات المحلية المقدمة، لدعم مشروع المصالحة الوطنية، بحضور مسؤولين من مجلس التخطيط الوطني، ونخبة من الخبراء القانونيين وأصحاب المبادرات، وذلك لاستعراض المبادرات المقدمة ومعرفة مدى توافقها مع مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه شارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو” عددا من المختصين في المجال القانوني، الذين أشادوا باستمرار العمل في مشروع المصالحة، وجهود المجلس الرئاسي، للوصول به لمرحلة استلام المشاريع ومراجعتها من قبل المختصين، والإستفادة منها في اعتماد مشروع موحد للمصالحة الوطنية الشاملة، يعبر بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

وقدم مسؤولون من مجلس التخطيط الوطني، عددا من المشاريع التي عمل على تجهيزها خلال الفترة الماضية، تتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي وقضايا المرأة والأطفال والشباب وغيرهم.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية المبادرات المقدمة لدعم المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة الاستفادة منها ودراستها لدمجها في مشروع واحد يساهم في نجاح هذا الاستحقاق، الذي سيمهد الطريق لإنجاز الميثاق الوطني.