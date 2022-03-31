الارصاد: تقلبات جوية ورياح مثيرة تتسبب بهبوط للرؤية الافقية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 31/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تشهد الاجواء تقلبات جوية هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة ماعدا المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس ، وتشمل التقلبات مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوي المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح مابين (28 – 34) مْ، على مناطق الشمال، و مابين(35 – 39) مْ، على مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع بحسب التقرير تحسن في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال والجنوب الغربي يوم الغد.