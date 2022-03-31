الدرقاش: الترهيب بمصطلح «الإخوان والمقاتلة» أصبح تأثيره مثل «ارقد جاتك الغولة»

زعم مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن ما وصفه بالترهيب بمصطلح «الإخوان والمقاتلة» أصبح تأثيره مثل «ارقد جاتك الغولة»، على حد وصفه.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تأثيرُ ترهيب الناس بمصطلح (الإخوان والمقاتلة) أصبح كتأثير عبارة أمهاتنا قديماً (ارقد جاتك الغولة)، مع فارق حُسن نواياهن وخبث نواياهم”، وفقا لوصفه.

وأضاف الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول “اللي كبر شوية معادش يمشي عليه الطرح”، بحسب حديثه.