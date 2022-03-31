حبس عميد كلية الآداب جامعة الزاوية احتياطيا بتهمة تزوير مؤهله العلمي

أمرت النيابة العامة بحبس عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة تزوير مؤهله العلمي وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تقلد المتهم ( ش؛ إ ) وظيفة عميد كلية الآداب بجامعة الزاوية دون أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة، أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف .

وأضاف مكتب النائب العام أن إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ سنة 2009؛ وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الامريكية؛ على خلاف الحقيقة؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير وتحصيل منافع مادية غير مشروعة.

وأشار مكتب النائب العام إلى مخالفة المتهم قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، وعلى الأخص شرط توافر شاغل الوظيفة على مؤهل عال في مجالات العلوم الأساسية أوالتطبيقية أوالعلوم الإنسانية .