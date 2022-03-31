الزادمة يبحث احتياجات ومتطلبات محطة أوباري الغازية

زار نائب رئيس حكومة الليبية سالم الزادمة، المحطة الغازية بمدينة أوباري، واستمع لاحتياجات ومتطلبات المحطة والعاملين بها.

وقال بيان صادر عن الزادمة: جاءت الزيارة تأسيسًا على ضرورة معالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين في جميع المدن والمناطق الليبية، وإنهاء هذه الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الليبي منذ عدة سنوات.

وأضاف البيان: رافق الزادمة، وزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير السياحة علي قلمه، و وزير البيئة محمد عبدالحفيظ ، ووزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي، في الزيارة التفقدية للمحطة الغازية بمدينة أوباري.

وتابع : أثناء الزيارة استمع نائب رئيس الحكومة إلى احتياجات ومتطلبات المحطة والعاملين بيها، التي تتمثل في زيادة عدد العاملين بالمحطة، والإسراع في تنفيذ سكن للعاملين، وكذلك سرعة استكمال خط الغاز، وحل مشكلة أبراج الفجيج وتعويض المواطنين العابرة بأراضيهم المباني الخدمية غير المستكملة، بالإضافة إلى دعم الحراسات المكلفين بتأمين المحطة.