وليامز تعقد مساء اليوم حوارا رقميا

تعقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حواراً رقمياً مساء اليوم الخميس ابتداءً من الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة طرابلس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن الحوار الرقمي الذي تجريه وليامز يأتي ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج وسوف يتم نشر الرابط قبل الموعد بساعة.

وكانت وليامز أطلعت ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية على جهودها للجمع بين مجلسي النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه ضمن اتصالاتها الوسعة التي بدأتها مع طيف واسع من الليبيين، أجرت الاثنين الماضي نقاشاً مثمراً للغاية عبر الانترنت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، والذين أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.

وأشادت وليامز بممثلي الأحزاب على توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، وألمحتُ إلى الدور الهام الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية.