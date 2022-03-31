تقلبات جوية مع حرارة عالية على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على أغلب غالبية ليبيا مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة، عدا المناطق الممتدة من رأس جدير إلى الخمس.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء فيها صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق الخميس، وتتراوح درجات ما بين 36 و39 درجة مئوية على سرت وأبو نجيم وبني وليد، وما بين 28 و34 درجة على بقية المناطق، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء الخميس على غالبية المناطق خاصة الساحلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتجاوز سرعتها 55 كم/س، على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، تتحول الجمعة إلى غربية فشمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج حتى الجبل الأخضر مع تحسن في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا الجمعة على المناطق الساحلية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية فجنوبية غربية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق ، تتحول الجمعة إلى غربية فشمالية غربية سرعتها ما بين الخفيفة والمعتدلة مع تحسن في الرؤية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 34 و38 درجة مئوية على غالبية المناطق ولا تتجاوز 28 درجة على غدامس، وتسجل انخفاضًا الجمعة على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا الجمعة.

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