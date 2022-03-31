الهيئة الطرابلسية: على المجلس الرئاسي إعلان حالة الطوارئ

طالبت ما يعرف بـ«الهيئة الطرابلسية» القريبة من تنظيم الإخوان المسلمين، المجلس الرئاسي، بإعلان حالة الطوارئ حتى موعد إتمام الانتخابات البرلمانية أو تجميد مجلسي النواب والدولة وتحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية.

وقال بيان صادر عن الهيئة: “حالة عدم الاستقرار تسبب فيها مجلس النواب منتهي الشرعية والصلاحية، وأصبح أدائه تهيمن عليه الجهوية والقبلية والأنانية والمصلحة الشخصية برئاسة عقيلة صالح، فالبرلمان مرتهن بيد العسكر في شخص مجرم الحرب خليفة حفتر وزمرته متناسيين فيه مصلحة الوطن والمواطن”، على حد وصفه.

وأضاف البيان “نناشد الرئاسي رئيسًا وأعضاء أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يتخذوا موقفاً وطنيا بعيداً عن السياسة وفي منأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية، كما نطالب جميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي من قريب أو بعيد برفع يدها عنا وترك الشعب الليبي يقرر مصيره وصناعة دولته المدنية”، بحسب تعبيره.

وتابع “نناشد بعثة الأمم المتحدة بمساعدة الشعب الليبي في الوصول إلى استقرار دائم وممارسة حياته بشكل طبيعي دون مماطلة وبعيداً عن أي خلافات وصراعات سياسية، ونطالب بإنهاء أي اتفاق سياسي أمد في شرعية الجسمين المتهالكين البرلمان ومجلس الدولة، كما ندعو كافة الوطنيين الخروج في مظاهرات عارمة لرفض استمرار مجلسي النواب والدولة في تصدر المشهد السياسي الليبي”، وفقا للبيان.