السفارة الأمريكية: إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا إعادة قطعتين أثريتين إلى ليبيا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في سلسلة تغريدات للسفارة بموقع “تويتر” إن بلاده فخورة بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي معربا عن شكره لمصلحة الآثار في منهاتن ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية على جهودهما لحماية وإعادة التراث القيم الذي تعود ملكيته إلى ليبيا.

وأضاف سفير الولايات المتحدة أن عملية إعادة التسليم التي تمت أمس الأربعاء تعتبر جزء يسير من الجهود الأمريكية – الليبية لحماية التراث الليبي الغني.