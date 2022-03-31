ليبيا تسجل 48 إصابة وحالتي وفاة بـكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 48 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 617 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 678؛ سُجّل شفاء 127 حالة، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة على مستوى البلاد سجلت بالمنطقة الغربية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 7,7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,705، منها 5,337 حالة نشطة من بينها 96 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 489,953 حالة، ووفاة 6,415 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,205,597 شخصًا، و1,135,918 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 92,759 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,434,274 جرعة.

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