فرج: مجلس الدولة لن يمانع تدخل الرئاسي للذهاب لانتخابات لا تكون مفصلة على تيار وشخصيات معينة

قال رئيس لجنة إعداد القاعدة الدستورية عن مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي ومجلس النواب وتواجدهم في القاهرة يأتي في إطار جهود مصر التي تبذلها في سبيل دعم وجهة نظرها فيما يتعلق بالأزمة الليبية ومحاولة أن تدعم مجلس النواب بتوجهاته التي لا تقبل بإجراء انتخابات في وقت قريب، وإنما بالتمسك فيما سبق الحديث عنه وهو التعديل الثاني عشر.

فرج و خلال مداخلة عبر برنامج عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما”، أشار إلى أن هذه خطوات كثيرة وفيها إطالة وتقريبًا لا يتوقع أن تكون هناك نتائج من ورائها، لذلك موقف مجلس الدولة الذهاب مباشرةً لقاعدة دستورية متوازنة وتوافقيه تلتزم مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية النافذة وطبيعة المرحلة، وتجرى على أساسها الانتخابات.

ولفت إلى أنه تم الذهاب لتونس بناء على دعوة من المستشارة الخاص للأمين العام للبعثة من أجل اجتماع مع لجنة مناضرة لمجلس النواب من أجل التوافق حول قاعدة دستورية، لكن مجلس النواب لم يستجب ولم يشارك، لذلك اكتفى المجلس بالتشاور مع البعثة واستعرض مسودة القاعدة الدستورية، ومجلس النواب بدوره أعلن أنه ليس راغبًا بالعمل مع المجلس من أجل قاعدة دستورية.

واعتقد أن التحركات المصرية تأتي في إطار دعم توجه مجلس النواب، مستبعدًا أن هناك فكرة أخرى مطروحة فلك تطرح لم أي فكرة تقرب وجهات النظر في هذا الاتجاه، بحسب زعمه.

وأكد على أن تصريحات المسؤولين المصرين ينسجم مع موقف مصر من الأزمة والانقسام وأطراف الانقسام في ليبيا، وكل تصريحاتهم تتناغم مع موقف مجلس النواب.

كما أفاد أنه سبق لمجلس الدولة أن شكل ثلاثة وفود رسمية لزيارة مصر والتحدث مع المسؤولين عن الملف الليبي، وهناك اتصالات كثيرة ولكن للآن مصر لم تتخد خطوة على مسافات متساوية من الأطراف الليبية تستطيع أن تقرب وجهات النظر بين الأطراف الليبية ليصلوا لحل يخرج البلاد من هذه الأزمة.

وأردف: مجلس الدولة سبق له أن طالب بتفعيل الدائرة الدستورية لأنه لا بد أن تكون هناك مرجعية قضائية يمكن اللجوء لها، ولكن للآن لا يعلم أحد لماذا الجمعية العمومية للمحكمة العليا لم تقم بهذا الاجراء فبغض النظر عن الوضع الحساس في ليبيا يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وفقًا لقوله.

وقال: إن غياب الدائرة الدستورية فتح الباب أمام التشظي والانقسام وتمسك بعض الأطراف لمواقف لا تستند لا لقانون ولا مشروعية وهذه أزمة تتفاقم.

فرج أضاف: المستشارة الخاصة تحدثت أنها لن تنتظر توافق المجلسين على قاعدة دستورية وأن لديها الخطة (ب)، وتشير لتنسيقها مع المجلس الرئاسي، من وجهة نظري يمكن الاستعانة بالرئاسي بإصدار مرسوم رئاسي باعتماد قاعدة دستورية والاتجاه نحو الانتخابات، ولكن المجلس الرئاسي وحده دون دعم دولي واضح قد يواجه عراقيل، وأن بعض المناطق لا تستجيب.

وتوقع أن الرأي الغالب بعدم الممانعة لأن مجلس الدولة وصل لقناعه بدون إجراء انتخابات لن يتم الخروج من المنزلق الذي وصلت له البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة لن يمانع إدخال المجلس الرئاسي في هذه المسألة والذهاب لانتخابات تكون وفق قاعدة دستورية تنسجم مع التشريعات الليبية، ولا تكون مفصلة على تيار وشخصيات معينة.

واختتم قائلًا: إن موضوع الخيار الإلكتروني مسألة تحتاج لتقييم من جهات الاختصاص والمعنية من الجوانب الفنية والمفوضية، ولو أنه غير شائع استخدام الانتخاب الإلكتروني حسب الخبراء في البعثة، لأنه غير شائع وغير آمن، لكن لو أقرت الجهات المختصة والمفوضية أن الأمر ممكن وآمن، فلا مانع من ذلك.