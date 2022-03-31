استكمال تركيب الوحدة الأولى بمشروع طبرق الاستعجالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استكمال أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية للوحدة الأولى بمشروع طبرق الإستعجالى المكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميجا وات.

وأكدت الشركة العامة لكهرباء عبر مكتبها الإعلامي استمرار الأعمال المدنية والميكانيكية للوحدة الثانية وخزان الوقود.

وفي سياق منفصل دعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين للتعاون مع الفرق الفنية لإنجاح الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير الشرعية بمنطقة الاصابعة.

وحثت الشركة المواطنين على الإسراع في إتمام إجراءات تسوية وضعهم التعاقدي مع الشركة، والتعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة وضمان إستمرارية التيار الكهربائي .