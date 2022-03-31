السفير البنغلاديشي يؤكد لـ “اللافي” قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة

ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الأربعاء، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا – عضو منظمة التعاون الإسلامي، شميم الزمان، لبحث آفاق التعاون في عديد المجالات بين ليبيا وبنغلاديش، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

‎السفير البنغلاديشي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قدرة بلاده على مد ليبيا بالعمالة الماهرة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، ودعم القطاع الصحي بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، التأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة المبرمة بين ليبيا وبنغلاديش، ومنها اتفاقيات التبادل التجاري والاقتصادي.

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