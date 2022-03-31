عمداء بلديات للقطراني: عدم وجود الإدارة الحقيقة هو السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار، علي القطراني، في اجتماع مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور عدد من الوزراء، كافة المشاكل التي يعانون منها في بلدياتهم بسبب قلة الإمكانيات والتخبط الإداري في قرارات وزارة الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي ترتب عليه تدن في مستوى الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأكد العمداء أن عدم وجود الإدارة الحقيقة التي تضع الحلول المناسبة والمباشرة لكافة المختنقات كان هو السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات، بالإضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع المعنيين كالوزراء ومسؤولي القطاعات.

وفي ختام الاجتماع أكد القطراني على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية رفقة الوزراء لبلديات المنطقة الشرقية للوقوف بشكل مباشر على كل الملاحظات التي قدمها عمداء البلديات.

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