تقارير إخبارية تواكب آخر التطورات في قضية تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي

واكب تقريران نشرهما موقعا أخبار “ميدل إيست آي” و”مانشستر إيفننغ نيوز” البريطانيان قضية تفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه سلمان العبيدي.

التقريران اللذان تابعتهما “صحيفة المرصد” أكدا رفض مركز “مانشستر” الإسلامي بمسجد “ديدسبري” اتهامات بغض الطرف عن التطرف، مشيرًا في بيان صدر عنه إن التفجير الإرهابي نتيجة لسياسة الحكومة البريطانية التي دعمت إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي عام 2011.

وبحسب البيان فإن جهازي مكافحة الإرهاب والمخابرات الأجنبية البريطانيين لم يقدما سردًا كاملًا لأي علاقة ربما كانت تربطهما برمضان العبيدي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحميل المركز المسؤولية عن تداعيات قرار الحكومة البريطانية بالعمل مع بعض الجماعات الليبية للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي.

وأضاف البيان: إن من بين هذه التداعيات تشجيع بعض الليبيين في مدينة مانشستر على الذهاب والقتال في ليبيا، ما خلق بيئة متطرفة وتطرف بين البعض. فيما بين التقريران أن التحقيق في التفجير الإرهابي كشف عن مشاركة سلمان العبيدي في القتال في ليبيا إلى جانب شقيقيه هاشم وإسماعيل ووالدهم رمضان.

وبحسب التقريرين فقد قاتل آخرون من الجالية الليبية في مدينة مانشستر في ليبيا عام 2011 من خلال الانضمام لكتيبة “شهداء 17 فبراير” بما فيهم بعض الذين أدينوا لاحقًا بارتكاب جرائم إرهابية، ومنهم من تلقوا تدريبات عسكرية على يد قوات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأكد التقريران أن رمضان العبيدي يمتلك صلات بالجماعة المقاتلة المحظورة في بريطانيا وتنظيم القاعدة الإرهابي، فيما واصل أفراد أسرته السفر ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا التي كانت أجزاء منها تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي الذي عثرت سلطات مطار مانشستر على مواد داعمة له في العام 2015.

وأضاف التقريران: إن هذه المواد تم العثور في هاتف إسماعيل العبيدي في وقت وجه فيه “جون كوبر” وهو محامي أسر 12 من ضحايا التفجير الإرهابي أصابع الاتهام للمسجد الذي شهد تدقيقات أمنية خلال التحقيقات لتردد آل العبيدي عليه لأداء الصلاة مع قيام رمضان العبيدي بالأذان فيه.

واتهم “كوبر” المسجد بدفن رأسه في الرمال وعدم معالجة مشاعر التطرف والعنف في صفوف المصلين والمجتمع المسلم في جنوب مانشستر بشكل عام، ليرد عليه المتهم بالتأكيد أن مثل هذه التصريحات مضللة وتحرف التركيز على الإخفاقات الحقيقية للأجهزة الأمنية في أداء واجب حماية الجمهور ومنع الهجمات.

وأشار التقريران لورود معلومات من مصادر قريبة من المسجد تؤكد مشاهدة سلمان العبيدي وهو يصلي فيه فقط في المناسبات الفردية، فضلًا عن صلاته في مساجد أخرى في المنطقة فيما انتقد البيان تلميحات الحكومة البريطانية بشأن تحميل الأماكن العامة مسؤولية جديدة.

وأضاف البيان: أن هذه الحكومة تريد من القائمين على تلك الأماكن اتخاذ تدابير للتخفيف من تهديد الإرهاب ومنها وثائق تشير إلى المشاورات العامة إلى أنه يمكن فرضها على أماكن العبادة بما في ذلك المساجد. مشيرًا إلى تعرض المسجد للشيطنة بشكل مستمر لإثبات اتخاذ إجراءات حكومية لتأمين هذه الأماكن.

ورفض البيان الانتقادات القائلة بأن المسجد لم يُدِن التفجير بقوة كافية أو نشر إدانة على موقعه في شبكة الإنترنت. مبينًا أنه أوضح أن هذا العمل الهمجي لا علاقة له بمسجد ديدسبري أو الإسلام أو القرآن بعد الهجوم مباشرة، وأن هذا كان أمام وسائل الإعلام العالمية التي كان لها تأثير أكبر من قلة من الناس.

ونقل التقريران عن “بيت ويذربي” وهو محام آخر لبعض أسر الضحايا قوله: “على الرغم من أن آل العبيدي حضروا هناك ربما أكثر من اعترافهم في البداية، فمن الصعب رؤية ما كان يمكن توقعه من المسجد”. في وقت من المتوقع فيه نشر نتائج التحقيق كاملة بشأن تصرفات الأجهزة الأمنية في وقت لاحق من هذا العام.

وفي سياق ذي صلة تطرق التقريران لتكلفة التحقيق المدفوعة من قبل دافعي الضرائب البالغة 26 مليونًا و700 ألف جنيه إسترليني حتى الآن، مؤكدين أن معظم الأموال البالغة نحو 16 مليونًا و600 ألف تم إنفاقها على الرسوم القانونية، فيما ذهب الباقي على غرفة التحقيق ولوازمها ورواتب العاملين بها.

وأضاف التقريران: أن بعض الشهود حصلوا على أموال لدفعها كأتعاب لمحاميهم ومنهم إسماعيل العبيدي الذي ترك التحقيق وغادر إلى ليبيا قبل الإدلاء بشهادته.