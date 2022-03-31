تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء عن ثلاثة أشهر

أعلنت وزارة المالية تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو) من العام الحالي 2022، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس لاستكمال الإجراءات المتبعة.

وأكدت وزارة المالية بحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك” أنها ستحيل قيمة الربع الثالث للعلاوة عن أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، في منتصف شهر رمضان المبارك.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أصدر تعليمات لوزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالعمل بشكل جاد وسريع لصرف علاوة الزوجة والأبناء لمستحقيها وضرورة معالجة الفئات التي لم يصرف لها لأسباب فنية وتقنية.

كما وجه الدبيبه وزير الشؤون الاجتماعية بالتواصل مع وزارة المالية لوضع قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية موضع التنفيذ.