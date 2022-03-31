بوجناح: سنشرع في إيفاد حالات مرضى ضمور العضلات إلى مصر وفق الميزانية المرصودة

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها رمضان أبو جناح أمس الأربعاء اجتماعًا مشتركًا مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، بحضور لجنة فلترة ملفات مرضى ضمور العضلات.

أبو جناح أكد بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي أن وزارة الصحة أولت اهتمامًا بالغًا بمعالجة ملف مرضى ضمور العضلات، الأمر الذي أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر، خلال اليومين الماضيين للشروع في إيفاد الحالات وفق الميزانية التي رصدتها حكومة تصريف الأعمال لعلاج مرضى ضمور العضلات.

كما أعرب عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة، معربًا عن أسفه لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات كل هذه السنوات.

وأشار إلى أن اللجنة التي أوفدت لمصر خلال المدة الماضية برئاسة وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، وكذلك اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، قدمتا مجهودات وطنية مخلصة، أفضت إلى إبرام مذكرة التفاهم التي ستكفل إيفاد مرضى ضمور العضلات للعلاج بالخارج.

وأعلن أن حكومة تصريف الأعمال مستعدة لمعالجة هذا الملف، وقد بدأت وزارة الصحة فعليًا في التنسيق مع دولة مصر لإيفاد أول عشر حالات ،مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الصحة مع المركز الطبي العالمي، ستكفل حصول المرضى الليبيين على أعلى مستويات الرعاية الطبية بالاستناد إلى البنود التي تضمنتها المذكرة، فضلًا عن الاتفاقية التي ستبرم بين الطرفين الليبي والمصري خلال اليومين القادمين.

وتعهد أبو جناح بأن وزارة الصحة، ستواصل المضي قدمًا نحو حلحلة المشاكل التي يعانيها المرضى الليبيين في الداخل والخارج، معربًا عن أسفه لما وصل إليه حال المرضى الليبيين بالخارج نتيجة للعشوائية التي سادت هذا الملف مخلفة وراءها فسادًا كبيرًا.

وعلى نحو متصل، قال أبو جناح: “إن الاعتماد بشكل أساسي على علاج الليبيين من خلال الإيفاد للخارج، نسف كل الجهود التي كان من الضروري بذلها لتطوير القطاع الصحي في ليبيا وتحسين الخدمات الطبية بالداخل ودعمها”.

من جانب آخر، أكد أبو جناح أن الاستثمار الحقيقي في قطاع الصحة يكمن في تنمية مهارات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، ومنحهم حقوقهم في الحصول على برامج تدريبية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار كان سيحقق تعافيًا حقيقيًا لقطاع الصحة وسيخلق نوعًا من التنافس المطلوب داخل القطاع إذا ما تم العمل على تحقيقه، إلا أن المسؤولين على القطاع كانوا عائقًا أمام تطوير مهارات العاملين فيه، في الوقت الذي كانت فيه الكوادر الطبية تستحق أن تمنح امتيازات وتقدير جزاء الجهود التي تبذل على مدى العشر سنوات الماضية.

من جانبه، أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي خلال الاجتماع عن إطلاق برنامج عودة الحياة لقطاع الصحة الذي سيركز بشكل أساسي على تنمية مهارات العاملين بقطاع الصحة، مشيرًا إلى أن عام 2022 سيكون عامًا للتدريب والتطوير.

كما ذكر الوكيل، أن برنامج عودة الحياة لقطاع الصحة سيتضمن أيضًا إطلاق البرنامج الوطني للمسح الجيني، فضلًا عن حزمة من البرامج الوطنية التي ستعكس رغبة وزارة الصحة الجادة في تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وعلى نحو متصل، أشار الدرسي إلى أنه في زيارته الأخيرة لمصر، تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم بالاستناد على الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة الليبية والمصرية بشأن معاملة المرضى الليبيين إسوة بالمرضى المصريين.

وأكد الدرسي أن وزارة الصحة ستتابع بحرص مراحل تنفيذ الاتفاقية التي ستبرم مع المركز الطبي العالمي، والتي ستضمن تدريب الكوادر الطبية الليبية التي سترافق المرضى أثناء فترة العلاج.

واتساقًا مع ذلك، ثمن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها وزير الصحة المكلف والوكيل لحل المشاكل التي حالت دون معالجة هذا الملف، وقدمت اللجنة توصياتها للسيد الوزير للاعتماد.

هذا وقد توجه رمضان أبوجناح بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة، واللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، وكذلك مكتب النائب العام، مؤكدًا حرصه على حصول مرضى ضمور العضلات على حقوقهم في العلاج.

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