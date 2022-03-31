سفيرة المملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان: يسعدنا أن نرى الاستقرار السياسي في ليبيا وتقلقنا جملة من القيود والتقارير

وصفت السفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ريتا فرينش، عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بأنه بالغ الأهمية لإنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وقالت فرينش، يسعدنا أن نرى الاستقرار السياسي المتزايد في ليبيا على مدى العامين الماضيين، ومن الأهمية بمكان إحراز التقدم نفسه نحو المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.

وعبرت فرينش عن قلقها البالغ من حالات الاختفاء القسري وتقارير الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ومن القيود المفروضة على حرية الإعلام ومجموعات المجتمع المدني، وإساءة معاملة المهاجرين.

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