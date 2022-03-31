ليبيا الان

لاتهامه بالتزوير.. النيابة العامة تأمر بحبس عميد كلية آداب الزاوية احتياطيا

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أمرت النيابة العامة بحبس عميد كلية الآداب في جامعة الزاوية احتياطيا على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة التزوير والكسب غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن “المتهم خالف قواعد تولي مهمة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، حيث قدم شهادة مزورة لتولي المنصب العلمي”.

وقال البيان؛ أن “المتهم لم يكن حاصلا على الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها من الشهادات التي تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف”.

وختم البيان؛ موضحًا أن “إجراءات جمع الأدلة أظهرت انقطاع المتهم عن الدراسة لنيل الإجازة الموفد لأجلها منذ عام 2009؛ وتعمده تقديم شهادة إجازة دقيقة مزورة نسبها إلى جامعة ديلاور في الولايات المتحدة الأمريكية”.

الوسوم

النيابة العامة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك