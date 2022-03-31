الخارجية تُسلم مصلحة الآثار قطعة أثرية مستردة من الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية ،الخميس ،عن استرداد قطعة أثرية نادرة تسمى ” الرآس الجنائزي الرخامي” القطعة ذات أصول ليبية حيث نقل بطريقة غير مشروعة وجرت محاولة بيعها في مزاد بأحد معارض مدينة نيويورك ” معرض افروديت “.

وفى هذا الخصوص قام عمر كتي، وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات اليوم 31 مارس 2022 بإستقبال “ماري دي ميو” مدير عام معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة “UNICRI” والوفد المرافق لها، محملاً بالقطعة الاثرية المعروفة باسم “الرأس الرخامي الجنائزي”.

وذلك بحضور كلا من الدكتور محمد الشكشوكي، رئيس مصلحة الأثار والدكتور محمد الضراط، المبعوث الشخصي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الامريكية والسيد خالد الضعيف، القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في واشنطن، والسيد رئيس لجنة إستيرداد الأموال والممتلكات المنهوبة.

وفى هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن جزيل الشكر للسلطات الأمريكية المعنية والجهود المبذولة من قبلها،وما أبدته من تعاون متميز مع السفارة الليبية في واشنطن لإستعادة القطعة الأثرية الليبية “الرأس الجنائزي الرخامي”وإعادتها إلى أرض الوطن، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم فى مجال مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الإنسانى والحضاري.