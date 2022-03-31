الولايات المتحدة تعيد لليبيا قطعتين أثريتين مسروقتين من مدينة قورينا الأثرية

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سلّمت الولايات المتحدة الأمريكية قطعتين أثريتين منهوبتين من مدينة قورينا الأثرية بشرق ليبيا. وأعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، الأربعاء، عودة القطعتين الأثريتين وتقدر قيمتهما الإجمالية بأكثر من 500 ألف دولار.

وتم نهب القطع الأثرية، “رأس سيدة محجبة” و “تمثال نصفي لرجل ملتح”، من مدينة قورينا الأثرية بشرق ليبيا، خلال أعمال نهب متفشية في أواخر الثمانينيات وطوال التسعينيات قبل وقت قصير من ظهور القطع على سوق الفن الدولي.

وتم إرجاع القطعتين، خلال حفل الإعادة إلى الوطن الذي حضره القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في العاصمة خالد ضيف. والقائم بأعمال نائب الوكيل الخاص المسؤول مايك ألفونسو.

وأعربت السفارة الليبية في واشنطن بالإعلان عن عودة القطعتين الأثريتين إلى ليبيا بفضل تحقيق مكثف أجراه، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن والأمن الوطني الأمريكي، نتيجة لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وليبيا.

من جانبه قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن “الولايات المتحدة فخورة بدعم جهود إعادة الموروث الثقافي الليبي. ونشكر مصلحة الآثار في منهاتن ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية على جهودهما لحماية وإعادة التراث القيم الذي تعود ملكيته إلى ليبيا.”

وأضاف، أن عملية التسليم التي تمت بالأمس تعتبر مجرّد جزء يسير من الجهود الأمريكية – الليبية لحماية التراث الليبي الغني.