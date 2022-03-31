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وزارة التخطيط: الأسبوع القادم توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع مساندة من أجل ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل وزير التخطيط المكلف بتسير الوزارة محمد يوسف الزيداني وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي لمشروع (مساندة من أجل ليبيا) برئاسة ليلى حبشي مديرة فريق المشروع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط أن مشروع مساندة من أجل ليبيا يهدف إلى رفع ودعم قدرات مصلحة الإحصاء والتعداد في مشروع التعداد السكاني المتوقف منذ عام 2006م.

وحضر الإجتماع رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد ومدير مكتب التعاون الفني وجرى الاتفاق على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بالخصوص مطلع الأسبوع المقبل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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