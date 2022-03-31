القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد للافي استعداد بكين للمساعدة في إعادة إعمار ليبيا

أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا، وانغ تيشمن، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم استقرارها الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقات السابقة.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ونقل القائم بالأعمال الصيني تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، مشيرًا إلى دعمها جهود المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا؛ حيث طالب اللافي بدعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي وضعت بجنيف، وأكد العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ودعم المجلس لمبادرة ستيفاني وليامز.

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كما رحب اللافي بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، مشددًا على رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق اللقاء للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لإعلان التوافق على ميثاق وطني قريبًا، من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، الذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، تنفيذًا لتطلعات الشعب الليبي.