موقع أفريكا انتيليجنس يكشف عن سعي تركيا لإعادة التموضع في ليبيا

كشف موقع “أفريكا انتلجينس” عن أن تركيا حثت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على الدخول في مفاوضات مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ بهدف التوصل إلى حل ينهي الخلاف القائم حاليًا، مضيفًا أن أنقرة أجرت اتصالات مع عدة مجموعات مسلحة من طرابلس ومصراتة متحالفة حاليًا مع الدبيبة لإقناعها بالتراجع عن ذلك، حيث عد الموقع أن ذلك سيكون كارثيًا على الدبيبة.

وأشار الموقع إلى أن تركيا رفعت وتيرة اتصالاتها مع المعسكر المناوئ للدبيبة في المنطقة الشرقية والذي بات ملحوظًا بشكل لافت مؤخرًا، حيث من المقرر إعادة فتح قنصليتها في بنغازي قريبا للمساعدة في عودة الشركات التركية إلى المنطقة، خاصةً أنها تضمن عدم معارضة باشاغا بمجرد توليه السلطة من العاصمة طرابلس اتفاقيات الحدود البحرية والدفاعية الموقعة نهاية 2019.

ويرى الموقع أن تركيا تحاول إعادة تموضعها من خلال تحسين علاقاتها مع الدول المؤثرة في المشهد عبر تعديل سياستها دبلوماسيًا وإقليميًا، وكذلك من خلال تجاوز خلافاتها مع فرنسا واليونان وهما الدولتان الأكثر دعمًا للمنطقة الشرقية.

وتأتي الخطوات التركية هذه في إطار ممارسة نفوذها على رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة؛ من أجل التوصل لحل تفاوضي خاصة وأن باشاغا طرق أبواب أنقرة في شهر فبراير الماضي عندما أرسل أحمد معيتيق والفضيل لامين ومحمد فرحات، وتمكنوا من مقابلة رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

ويضيف الموقع أن تركيا كافأت جهود باشاغا بدعوته لزيارتها، وهو ما تم بالفعل عندما دعته لحضور ملتقى أنطاليا الدبلوماسي رغم رفض باشاغا لذلك؛ خشية مقابلة الدبيبة أو وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش.

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