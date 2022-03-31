إحالة أذونات صرف 3 أشهر من علاوة الأبناء إلى مصرف ليبيا المركزي

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أعلنت، وزارة المالية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء 2022 عن الأشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأكدت الوزارة، إحالة أذونات الصرف إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إحالة قيمة العلاوة عن الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر مع منتصف شهر رمضان المبارك .

ووجهت الحكومة، تعليمات لوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022 بداية من شهر يناير وحتى سبتمبر على أن يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة قرر تخصيص مبلغ يتجاوز المليار دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن الأشهر المستحقة.