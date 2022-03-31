شكشك يجري زيارة تفقدية إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية

تفقد رئيس ديوان المحاسبة مستشفى الرازي للأمراض النفسية، حيث كان في استقباله مدير المستشفى والكوادر العاملة به.

شكشك أشار وفي مستهل الزيارة إلى أنها تأتي في إطار الحرص الشديد على تتبع المال العام، وملاحظة انعكاس أثره على حسن الأداء، ورغم المشاغل في هذا اليوم المتزامن مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للديوان.

وأكد حرص الديوان على ارتقاء العمل في هذا المستشفى النوعي الذي يعبر شبه الوحيد على كامل التراب الليبي كان من أهم أسباب هذه الزيارة، حيث تم الانتقال بصورة مباشرة إلى جولة ميدانية، شملت كل مرافق المستشفى وعنابر الإيواء، والوقوف بصورة فعلية على حالها والنواقص والمتطلبات اللازم توفيرها بشكل عاجل.

وقد خلصت الزيارة إلى جملة من الإجراءات التي أكد عليها رئيس الديوان، وشدد على أنها ستكون محل متابعة فورية ومتزامنة إلى حين التأكد من تحقيقها واستدامة توفيرها وفقًا لما يلي، أولًا التوجيه لعقد اجتماع عاجل للأطراف ذات العلاقة، لضمان توفير الأدوية التخصصية التي يعاني المستشفى من النقص الشديد فيها.

وفي ذات الوقت فقد وجه رئيس الديوان بضرورة تنفيذ منظومة إلكترونية لحصر الحالات، وتتبع توريد الأدوية وصرفها، وقد تبنى شكشك تنفيذ هذه المنظومة من خلال كوادر الديوان المختصة.

وثانيًا التأكيد على استكمال بعض المشاريع المتعلقة في المستشفى، وقد تعهد جهاز المراكز الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لتسييل المبالغ الضرورية واللازمة لتسيير مرافق المستشفى بالصورة المثلى.

كما شدد على أهمية تحديد موعد للنظر في تنفيذ العلاوة المقررة للعاملين بالمستشفى، حيث أكد رئيس الديوان أن هذا لا يعتبر منة ولا فضلًا، وإنما هو حق أساسي لهؤلاء الجنود المجهولين اللذين لمس الجميع فيهم كل الإخلاص والتفاني في أداء العمل مع فئة هي أشد ما تكون إلى الرعاية وحسن المعاملة.

ومن جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على تشكيل لجنة مختصة تباشر عملها من اليوم لتقوم بزيارة المستشفى لتحديد الحالات التي تستوجب صرف المنحة الشهريه ودراسة ما لوحظ من تخلي بعض الأسر عن استلام الحالات التي لديها خروج من المستشفى، علاوة على الإيفاء بمستلزمات وملابس عيد الفطر المبارك.

وفي ختام الزيارة أكد رئيس الديوان بأنه ستكون هناك زيارة قريبة قادمة، للاطلاع من خلالها على حل كافة المختنقات، وقد قدم المستشفى درعًا تقديرًا لرئيس الديوان منهم لهذه الزيارة ومتابعته الشخصية لوضع المستشفى.

ورافق شكشك خلال الزيارة الإدارات المختصة بالديوان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ومدير جهاز الإمداد الطبي، ونائب رئيس جهاز تنمية المراكز الإدارية.