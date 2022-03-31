مشمور: وجدنا تجاراً في سبها يبيعون السلع بأقل من أسعار وزارة الاقتصاد

أعلن رئيس شعبة الرقابة على الأغذية والأدوية بجهاز الحرس البلدي سبها محمد مشمور، أنهم قاموا بزيارة المحال التجارية للكشف عن الأسعار، مشيرا إلى أنهم وجدوا أسعار بعض السلع أقل من الأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد، مع وجود معروض كبير منها.

وقال مشمور، في تصريحات صحفية: “سعر الزيت المحدد بـ10 دنانير يباع لدى بعض التجار بـ 8.5 دنانير، وسعر الدقيق المحدد بـ 3 دنانير يباع بـ 2.7 دينار”.

وأضاف “لابد من تحديد أسعار دقيق المخابز لنتابع مع الخبازين أسعار الخبز وأوزانها، وننتظر قرار وزارة الاقتصاد لإلزام الصيدليات بوضع أسعار الأدوية في الفواتير وختمها بعد شرائها، وقد نظمنا جولات تفتيشية استهدفت الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية، وسجلنا مخالفات عدة لدى بعضها”.