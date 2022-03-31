محكمة بني وليد تدعو المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان

دعت محكمة بني وليد الابتدائية، اليوم الخميس، جميع المواطنين في المدينة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء غد الجمعة 29 من شهر شعبان والإبلاغ عنه في أقرب محكمة جزئية.

ونوهت محكمة بني وليد الابتدائية في إعلان بالخصوص للمواطنين بضرورة إخطار المحاكم الجزئية «بني وليد – الظهرة – تينيناي – المردوم»، مؤكدة أن تلك المحاكم ستفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي شهاداتهم بشأن رؤية الهلال.

ويترقب المسلمون في ليبيا والدول العربية والإسلامية مساء غد الجمعة رؤية هلال شهر رمضان للعام 1443 هجري.