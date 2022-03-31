«شوايل» لـ«عقيلة»: يجب تحديد جدول زمني لبداية خارطة الطريق ونهايتها

طالب رئيس الهيئة القيادية لتيار ليبيا للجميع والمترشح الرئاسي عاشور شوايل، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في خطاب بتحديد جدول زمني لبداية خارطة الطريق ونهايتها.

وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، “نشدد على أهمية أن يكون هناك جدول زمني محدد وتواريخ محددة للفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بما يضمن الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وأردف «شوايل» في خطابه أنه “لوحظ عدم الوضوح في الفترة الزمنية التي سوف تصاحب عملية تنقيح الدستور أو اعتماد قاعدة دستورية وصولا للاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين لبناء دولة مدنية دستورية يسودها العدل والمساواة وتحفظ الحقوق والحريات العامة”.

وأكد الخطاب، على أن “عدم تحديد زمن محدد لبداية خارطة الطريق ونهايتها وذلك بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل قاطع سوف يدفع بتدخل أطراف دولية ومن لديهم مصلحة في عدم إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني، واتخاذها ذريعة لنسف السيادة الوطنية عبر خلق مسارات لإطالة الأزمة”.

وختم الخطاب، مؤكدًا على “اختيار لجنة الـ 24 المزمع تشكيلها لتعديل وتنقيح مسودة الدستور من خبراء ومختصين وفق معايير محددة”.