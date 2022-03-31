ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

31 March, 2022

قال رئيس الوزراء في الحكومة الليبية فتحي باشاغا إنه يتوقع دخول العاصمة طرابلس في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف باشاغا أن دخول طرابلس سيكون سلميًا، نافيًا أن يكون هناك أي قتال كما تروج له بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية، مشددًا على ما صرح به منذ البداية من أنه لن يستخدم القوة.

وكشف عن اتصالات مباشرة مع المنطقة الغربية وطرابلس والنخب السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية، آملاً في أن تكون حكومته قادرة على القيام بمهامها في الأيام القادمة.

واعتبر باشاغا أن محاولات حكومة الوحدة لإعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سيسبب مشكلة كبيرة لعمليات الإنتاج والعاملين في القطاع، وهو ما سيُعيق عمليات تصدير النفط لأوروبا وبقية دول العالم.

وتخوف مما وصفه بالتواجد غير المشروع للمجموعات المسلحة، مضيفًا أن أي وجود عسكري يحكمه اتفاق يمكن السيطرة عليه من خلال إلغاء الاتفاق أو طلب المغادرة.