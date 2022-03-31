الكهرباء تعلن استكمال الأعمال الكهربائية والميكانيكية للوحدة الأولى بمحطة طبرق

أخبار ليبيا 24

أعلنت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استكمال أعمال التركيبات الكهربائية والميكانيكية للوحدة الأولى بمشروع طبرق الاستعجالي.

ويتكون المشروع من أربع وحدات بقدرة اجمالية 740 ميجا وات.

ولفتت الشركة في بيان لها إلى أن الأعمال المدنية والميكانيكية للوحدة الثانية وخزان الوقود مستمرة.

وفي نوفمبر 2021 تحدث مدير موقع مشروع محطة طبرق الغازية، عبدالباسط العوامي، لأخبار ليبيا 24. حول موعد دخول المحطة للعمل لحل بعض مشاكل الكهرباء في ليبيا.

وقال العوامي، إن “المحطة ستدخل للعمل في شهر مارس 2022”. لافتا إلى أن الشركة اليونانية المنفذة تعاني بعض العوائق المالية لدى الدولة خاصة العملة المحلية.

ووقع عقد إنشاء المحطة في سبتمبر 2017 بين الشركة العامة للكهرباء وشركة متكا اليونانية، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.