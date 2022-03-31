اللافي يطالب سفيري الصين والجزائر بدعم المسار الديمقراطي

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تيشمن، الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، وأكد دعمها لجهود المجلس الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحث اللافي مع القائم بالأعمال الصيني، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، مطالباً بدعم المسار الديمقراطي وخارطة الطريق التي وضعت بجنيف.

وأكد اللافي العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها، ودعم المجلس لمبادرة ستيڤاني وليماز.

وتطرق اللقاء للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لاعلان التوافق على ميثاق وطني قريباً، من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، والذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي.

بدوره أكد القائم بالأعمال الصيني، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة .

فيما رحب اللافي بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، وأكد على رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل اللافي، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا سليمان شنين، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبحث اللافي مع السفير، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الإطار.

وأشاد اللافي بمواقف الجزائر حكومةً وشعباً الداعمة والمساندة لليبيا خلال السنوات الماضية، دون التدخل في السيادة الليبية، معرباً عن تقديره للجهود الجزائرية التي تبذل لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا. كما استعرض اللافي، آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية، والذي سيكون مشروع متكامل لصياغة ميثاق سلمي – اجتماعي يتوافق عليه الجميع، بحيث يكون مدخل لحل الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات. فيما أكد السفير، بأن أمن واستقرار ليبيا، من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع كافة الأطراف السياسية الليبية والدولية.